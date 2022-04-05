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Haberler Dünya Son dakika: Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt geldi! - Güncel Haberler
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Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov, Biden'ın "Putin yargılanmalı" sözlerine "Bu kabul edilemez" sözleriyle yanıt verdi. Peskov ayrıca Putin ile Zelenskiy'nin görüşme ihtimalini reddetmediklerini söyledi.

Son dakika: Kremlin'den Biden'ın
Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt
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Reuters / HABERTURK.COM

Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçları sebebiyle yargılanması gerek" açıklamalarına yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Biden'ın sözleri kabul edilemez ve değersiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğini farkında olduklarını dile getiren Peskov, "ABD'nin favori uygulamasında vazgeçmesi pek olası değil." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, "Rusya görüşme ihtimaline reddetmiyor. Ancak bu sadece belge üzerinde anlaşmaya varıldığında olur" dedi.

Peskov, müzakerelerin ilerleyişi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BIDEN: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Buça'daki görüntülere ilişkin "Bu bir savaş suçudur. Putin'de savaş suçlusudur. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısında da bulundu.

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