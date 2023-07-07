Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün İstanbul'da gerçekleşecek görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sonuçları yakından takip ediyoruz" denildi
Giriş: 07.07.2023 - 12:35
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün İstanbul'da gerçekleşecek görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada "Sonuçları yakından takip ediyoruz" denildi.
Ayrıntılar geliyor...