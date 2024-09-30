Kremlin'den İsrail'e 'Nasrallah' kınaması

İsrail'in Lübnan'ı bombalaması ve Hizbullah'ın lideri Nsrallah dahil grubun birçok üst düzey yöneticisini öldürmesi Rusya'da olumsuz yankılandı.

İran'la gelişmiş bir müttefiklik bağı bulunan Putin yönetimi, İsrail saldırılarını kınadı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Nasrallah'ın ölümünün bölgede ciddi bir istikrarsızlığa yol açtığını söylerken, Lübnan'daki yerleşim alanlarının bombalanmasının ağır kayıplara neden olduğunu ve Gazze'dekine benzer bir insani felaket yaratacağını ifade etti.

Kremlin, çağrı cihazı saldırılarının ardından İran'ın Rus iletişim cihazlarını kullanması sorusu üzerine Rusya ve İran ilişkilerinin ticaret dahil olmak üzere her alanda geliştiği cevabını verdi.