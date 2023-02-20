Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kremlin'den Moldova'ya uyarı: Açıklamalarına dikkat etmeleri gerekir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldovalı yetkililerin açıklamalarına 'dikkat etmeleri' gerektiğini belirterek, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin” dedi.

Kremlin'den Moldova'ya uyarı: Açıklamalarına dikkat etmeleri gerekir
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Moldova Başbakanı Dorin Recean’ın, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinin askerden arındırılması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya ile Moldova arasındaki ilişkilerin halihazırda gergin olduğuna işaret eden Peskov, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son derece gergin. Moldova yönetimi, Rusya karşıtı her şeye vurgu yapıyor. Rusya karşıtı bir histeriye giriyorlar.” ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu yaklaşımın Rusya-Moldova ilişkilerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu yapıcı tutum eksikliği, Moldova’ya yardımcı olmaz ve elbette ikili ilişkilerimize zarar verir. Moldovalı muhataplarımıza açıklamalarında çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.” diye konuştu.

16 Şubat’ta Moldova’da kurulan yeni hükümetle başbakanlık görevini üstlenen Dorin Recean, dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın Moldova’ya karşı “hibrit” savaş yürüttüğünü ve Rus askeri güçlerinin bulunduğu Transdinyester’in askerlerden arındırılması gerektiğini söylemişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesinde ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
DÜNYA Savaşın yıl dönümünde Kiev'e sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
DÜNYA Biden'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması
DÜNYA Finlandiya'dan NATO ve Türkiye açıklaması
Büyük deprem yerin 660 kilometre altındaki dağları ortaya çıkardı
DÜNYA Büyük bir depremden sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Blinken ile görüştü
Çin'den ABD'ye tepki: Suçlayacak konumda değilsiniz
DÜNYA Çin'den ABD'ye sert tepki
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, radyoaktif provokasyona hazırlanıyor
DÜNYA Rusya: Ukrayna, radyoaktif provokasyona hazırlanıyor
Çin'de depreme karşı kullanılan ilginç dougong sistemi
DÜNYA Çin'de depreme karşı kullanılan ilginç sistem
Yeni Zelanda'yı Gabrielle Kasırgası vurdu, ülke tarihinde 3. kez OHAL edildi: Binlerce kişi kayıp! - Gündem haberleri
DÜNYA Ülke tarihinde 3. kez OHAL ilan edilmişti: Binlerce ...
Hollanda, Rus diplomatları "istihbarat görevlisi" oldukları gerekçesiyle sınır dışı ediyor
DÜNYA Hollanda Rus diplomatları sınır dışı ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.