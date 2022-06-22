Kremlin'den Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov NBC News'e verdiği demeçte "Bu konuda size bildiğim bir şeyi söyleyeyim; dün öğle saatlerinde Sayın Putin hokey oynadı. Daha dün hokey oynayan birisinin sağlık durumunun nasıl olduğunu siz düşünün" dedi.

Batı medyasında özellikle son birkaç aydır Putin'in videoları incelenerek sağlık durumunda sorunlar olabileceği öne sürülmüştü. Ancak Peskov ısrarla bu iddiaların gerçeklik payının olmadığını vurgulamıştı.

Peskov, NBC News'ten Keir Simmons'a Putin'in sağlık durumu hakkında bir kez daha yanıt verirken, geçtiğimiz hafta St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda saatlerde konuşmasına atıfta bulunarak "Sağlıksız bir insan böyle performans sergileyebilir mi, sadece düşünün" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.