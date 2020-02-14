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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Sputnik Türkiye'ye yaptığı açıklamada İdlib'de gerilimin tırmandığı bu dönemde Türkiye'de bazı tehditler aldığı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Yerhov'un açıklamaları Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu.

Peskov sorulan soruya, "Türk tarafının, hem Viyana Sözleşmesi hem de ilişkilerimizin ruhuna uygun olarak, Rus Büyükelçi'nin (Aleksey Yerhov),buradaki Rus şirketlerinin çalışanlarından her birinin ve Türkiye’de bulunan Rus kurumlarının güvenliği sağlamak adına gereken tüm önlemleri aldığından şüphemiz yok" şeklinde yanıt verdi.

Konuyla ilgili Sputnik'e açıklama yapan bir Türk Dışişleri yetkilisi ise, "Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizdeki tüm konsolosluk binaları ile diplomatları ve aile bireylerinin güvenliği konusunda ilgili makamlarımızca gerekli tüm önlemler 7/24 esasına göre alınmaktadır. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkemizdeki temsilcilikleri veya görevli diplomatlarının güvenlikleriyle ilgili Bakanlığımıza iletilen her türlü ihbar ve talep ciddiyetle değerlendirilmekte ve ivedilikle ilgili makamlarımıza bildirilmektedir" ifadelerini kullandı.