Kremlin'den Türkiye açıklaması

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin konuştu.

Peskov, Putin'in Türk yetkililerle kurulacak doğalgaz merkezi konusunu da görüşmeyi planladığını aktardı. Peskov ikili ilişkiler, Ortadoğu'daki son durum ve Ukrayna konusunun da ele alınacağını ifade etti.

Peskov ayrıca Moskova'nın defalarca Batı'dan Kuzey Akım doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın ayrıntılarını istediğini ancak hiçbir şeyin paylaşılmadığını da sözlerine ekledi.

Reuters'ın haberinde Putin'in Türkiye ziyaretinin 12 Şubat'ta gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.