Kremlin'den Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kremlin'den Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki
ABONE OL

Kremlin'den Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki: ABD, son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki göstererek, ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kremlin'den Zelenskiy'nin ABD ziyaretine tepki
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot hava savunma sistemlerinin Rus ordusunun meşru hedefi olacağını belirterek, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretini değerlendirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot sistemlerinin Rus ordusunun "meşru hedefi" olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet elbette, Ukrayna ordusunun kullandığı tüm silahlar gibi çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersizleştirilmesidir." dedi.

Peskov, Ukrayna'ya yönelik artan silah sevkiyatının mevcut durumun çözümüne katkı sağlamadığını belirtti.

Zelenskiy'nin ABD ziyaretine de tepki gösteren Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e: Somut bir gelişme yok
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan İsveç'e: Somut bir gelişme yok
Almanya'da enerji tedbirleri artırılıyor
DÜNYA Almanya'da tedbirler artırılıyor
Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı
DÜNYA Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan'da kadınların üniversite eğitiminin yasaklanmasına tepki: Böyle bir yasağı reddediyoruz
DÜNYA Afganistan'da kadınların üniversite eğitiminin ...
Diziye konu olmuştu: Ünlü seri katil serbest bırakılıyor - Dünya Haberleri
DÜNYA Ünlü seri katil serbest bırakılıyor
İran'da tecavüz ve silahlı gasptan suçlu bulunan 3 kişi idam edildi
DÜNYA İran'da 3 kişi idam edildi
Zelenskiy'nin ziyaretinde dikkat çeken detay: 81 yıl sonra ilk! - Dünya haberleri
DÜNYA Zelenskiy'nin ziyaretinde dikkat çeken detay: 81 yıl ...
ABD'de nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası bekleniyor
DÜNYA Kar fırtınası alarmı: Nesilde bir kez görülebilecek!
Şili Filistin'de büyükelçilik açacak
DÜNYA Şili Filistin'de büyükelçilik açacak
Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti
DÜNYA Zelenskiy ABD Kongresi'ne hitap etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.