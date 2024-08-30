Kremlin: Durov ve Putin hiç görüşmedi

Fransa'da gözaltına alınan ve 5 milyon avro kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan Durov'la ilgili Kremlin'den bir açıklama daha geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'bildiği kadarıyla' Putin'in Durov ile hiç görüşmediğini söyledi. Peskov, Durov'la görüşülmediği gibi, bir anlaşma da yapılmadığını sözlerine ekledi.

SUÇLAMALAR NE?

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.

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Durov'un avukat, Rusya doğumlu teknoloji girişimcisinin uygulama üzerinde işlenen herhangi bir suçtan sorumlu tutulması gerektiğini öne sürmenin 'saçma' olduğunu ifade etmişti.

"Yargılanacaklar"

Peskov, Rus ordusu içinde bir süredir devam eden yolsuzluk soruşturmaları ve tutuklamalarla ilgili de açıklamalarda bulundu., Kremlin Sözcüsü, Rus ordu yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ciddi suçlamalar içerdiğini ve yargılanacaklarını söyledi.