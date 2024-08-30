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        Haberler Dünya Kremlin: Durov ve Putin hiç görüşmedi | Dış Haberler

        Kremlin: Durov ve Putin hiç görüşmedi

        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ofisinin Telegram CEO'su Pavel Durov ile herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi. Rus ordusu içindeki tutuklamalarla ilgili de konuşan Peskov, suçlamaların ciddi olduğunu ve bu rütbeli askerlerin yargılanacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:00
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        "Durov ve Putin hiç görüşmedi"
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        Fransa'da gözaltına alınan ve 5 milyon avro kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan Durov'la ilgili Kremlin'den bir açıklama daha geldi.

        Kremlin Sözcüsü Peskov, 'bildiği kadarıyla' Putin'in Durov ile hiç görüşmediğini söyledi. Peskov, Durov'la görüşülmediği gibi, bir anlaşma da yapılmadığını sözlerine ekledi.

        SUÇLAMALAR NE?

        Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

        Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.

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        Durov'un avukat, Rusya doğumlu teknoloji girişimcisinin uygulama üzerinde işlenen herhangi bir suçtan sorumlu tutulması gerektiğini öne sürmenin 'saçma' olduğunu ifade etmişti.

        "Yargılanacaklar"

        Peskov, Rus ordusu içinde bir süredir devam eden yolsuzluk soruşturmaları ve tutuklamalarla ilgili de açıklamalarda bulundu., Kremlin Sözcüsü, Rus ordu yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarının ciddi suçlamalar içerdiğini ve yargılanacaklarını söyledi.

        Moskova'daki bir askeri mahkeme, eski savunma bakanı Sergei Shoigu'ya bağlı yetkililere yönelik bir dizi yolsuzluk soruşturmasının sonuncusunda, eski savunma bakan yardımcısı Pavel Popov'u dolandırıcılık şüphesiyle bu hafta gözaltına aldı.

        Peskov, tutuklanan yetkililerin şu anda Güvenlik Konseyi sekreteri olan eski savunma bakanı Shoigu ile bağlantıları sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.

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