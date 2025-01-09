Kremlin: Grönland konusunu takip ediyoruz

47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Kanada'nın ABD'ye katılması gerektiğine ilişkin sözlerine Rusya'dan ilk defa bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "ABD'nin Kanada ve Grönland hakkındaki dramatik söylemlerini yakından takip ediyoruz. Şükür ki henüz söylemin ötesine geçilmedi. Ancak bu konu ABD'nin Kopenhag ve Ottowa ile olan ikili ilişkilerinin bir parçası." dedi.

Donald Trump, Kanada için askeri seçeneği düşünmediğini ifade ederken Grönland'a bir müdahale olabileceğini belirtmişti.