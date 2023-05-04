Kremlin İHA saldırısı sonrası ABD'yi işaret etti

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'e İHA saldırısına ilişkin "Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev’de değil Washington’da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor" diye konuştu.

KREMLİN'İN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, Rusya Devlet Başkanı'nın Kremlin'deki konutuna bu gece İHA'larla hava saldırısı girişiminde bulundu" ifadesini kullanılmıştı.

Kremlin'i hedef alan saldırı girişiminin 2 İHA ile gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Rus ordusu ve özel servislerin radar harp sistemleri kullanarak zamanında harekete geçmesiyle İHA'ların etkisiz hale getirildiği vurgulanmıştı.

Kremlin arazisine İHA'ların ve parçalarının düşmesi sonucunda herhangi bir kayıp ve maddi hasar oluşmadığının altı çizilen açıklamada, "Bu eylemleri, yabancı konukların da katılımının planlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı ve geçit töreni arifesinde, 'planlı bir terör eylemi' ve devlet başkanına 'suikast' olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Bu "terör eylemi" sonucunda Putin'in yaralanmadığı, çalışma takviminin değişmediği ve her zamanki gibi çalışmasına devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rus tarafı, uygun gördüğü yerde ve zamanda misilleme tedbirleri alma hakkını saklı tutar." değerlendirmesinde bulunumuştu.

UKRAYNA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin’deki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulundukları iddialarını reddetmişti.

Zelenskiy konuya ilişkin "Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz. Kendi bölgemizde savaşıyoruz. Köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin’e saldırmadık, biz bunu mahkemeye bıraktık." demişti.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Beyaz Saray, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğu iddialarına ilişkin haberleri teyit edemediklerini, savaşın başından beri Ukrayna'yı sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesi konusunda teşvik etmediklerini ve buna olanak sağlamadıklarını bildirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında spekülasyon yapmaktan kaçındığını belirterek, ABD'nin savaşın başından beri Ukrayna'yı, sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesine kesinlikle teşvik etmediğini, buna imkan sağlamadığını söylemiş ve bu konuda net olduklarının altını çizmişti.

Rusya'nın karşı tarafı suçlamak için sahte bayrak operasyonu gerçekleştirmiş olma ihtimaline ilişkin soruya ise Jean-Pierre, bu tarz bir soru için erken olduğunu ancak Rusya'nın geçmişte bu tarz şeyler yaptığını ve bunun görülmedik bir şey olmadığını bildirmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.