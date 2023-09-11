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        Haberler Dünya Kremlin: Kuzey Kore lideri Kim yakında Rusya'yı ziyaret edecek

        Kremlin: Kuzey Kore lideri Kim yakında Rusya'yı ziyaret edecek

        Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:29
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        Kuzey Kore lideri, Moskova'ya gidiyor
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        Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kim'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

        Putin'in davetiyle Kim'in Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi.

        Kremlin, görüşmede ikili ilişkileri geliştirmenin yollarına odaklanılacağını belirterek, "Kuzey Kore ile ortak çıkarlara dayalı güçlü bir ilişki inşa etmek istiyoruz" açıklaması yapıldı.

        Pyongyang ile dostluğun güçlendirileceği ifade edildi.

        Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

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        #Kim Jong-Un
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