Kremlin: Lukaşenko'nun meşruiyetinin tanınmaması uluslararası hukuka aykırı

AA

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ile bazı Avrupa ülkelerinin 23 Eylül'de yemin ederek göreve başlayan Aleksandr Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımama yönündeki kararını değerlendirdi.

Bu tür kararları "hoş karşılamadıklarını" belirten Peskov, "Bu kararlar, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu kararlar, kesinlikle diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaz. Söz konusu ülkelerin Belarus ile diyaloğunu yavaşlatacak ve zorlaştıracak. Aslında, bunlar Belarus'un iç işlerine dolaylı müdahaledir." dedi.

Peskov, bunun Rusya ile Belarus arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini dile getirerek, "Belarus ve Rusya, ilişkilerini başka ülkelere bakmaksızın kuran egemen ülkelerdir." ifadelerini kullandı.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya’nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Ülkede hala devam eden gösterilerde protestocular yeni seçimin yanı sıra anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

Lukaşenko, kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 23 Eylül'de yemin ederek görevine başlamıştı.

AB'nin yanı sıra Almanya, Polonya ve Ukrayna, Lukaşenko'nun meşruiyetini tanımadığını duyurmuştu.