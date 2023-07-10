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        Kremlin: Putin ile Prigojin 29 Haziran’da Kremlin’de görüştü

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Wagner paralı asker grubu lideri Yevgeniy Prigojin ile 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 15:28
        "Wagner krizinin ardından Putin, Prigojin ile görüştü"
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve bazı Wagner komutanlarıyla 29 Haziran’da Kremlin’de görüştüğünü bildirdi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

        PUTİN-PRİGOJİN GÖRÜŞMESİ

        Putin ile Prigojin’in, Moskova’da 24 Haziran'da Wagner'in Rus yönetimine isyanının ardından bir görüşme gerçekleştirdiğini bildiren Peskov, “Putin’in böyle bir görüşmesi oldu. (Wagner'in) Tüm komutanlar ve Prigojin dahil şirketin yönetiminden 35 kişi davet edildi. 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.” dedi.

        Toplantıya ilişkin detayların bilinmediğini anlatan Peskov, “Ancak söyleyebileceğimiz tek şey, Putin (Wagner) şirketin özel askeri operasyon kapsamında cephedeki faaliyetleri ve 24 Haziran’da yaşananlar konusunda değerlendirme yaptı.” ifadesini kullandı.

        Peskov, Putin’in Wagner komutanlarının yaptığı değerlendirmeleri de dinlediğini anlatarak “Putin, kendilerine istihdam ve çatışmalarda kullanılmaları noktasında ilave seçenekler teklif etti. Komutanlar 24 Haziran’da yaşananlar konusunda kendi açılarından değerlendirme yaptılar, devlet başkanının ve başkomutanlığın sadık destekçisi ve askeri olduklarını vurgulayarak, vatan için mücadeleye devam etmeye hazır olduklarını söylediler.” şeklinde konuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Vladimir Putin
        #wagner
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