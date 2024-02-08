Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz." dedi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok." şeklinde konuştu.

Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi Haberi Görüntüle

Diğer yandan, Rus haber ajansı RIA'nın Ankara'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Putin'in Nisan ayı sonunda veya Mayıs ayı başında Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

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