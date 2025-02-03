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        Haberler Dünya Kremlin: Putin-Trump görüşmesine dair ilerleme yok | Dış Haberler

        Kremlin: Putin-Trump görüşmesine dair ilerleme yok

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğine dair açıklamalar yaparken, Putin de diyaloğa açık olduğunu belirtmişti. Ancak ikili arasındaki görüşmeye ilişkin somut bir adım atılmazken Kremlin "Putin-Trump görüşmesine ilişkin bir ilerleme kaydedilmedi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:01
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        Kremlin: Putin-Trump görüşmesine dair ilerleme yok
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        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirtmiş, Putin de karşılık olarak diyaloğa açık olduklarını ifade etmişti.

        İkili arasındaki görüşmeye ilişkin somut bir adım atılmazken bir açıklama da Kremlin'den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Putin ile Trump arasındaki görüşmeye dair herhangi bir ilerlemeye kaydedilmedi. Her şeyden önce bu görüşmenin hangi konularda olucağı tayin edilmeli. Bu mevzuyla ilgili herhangi bir haber yok." dedi.

        Peskov ayrıca Trump-Putin görüşmesinde Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli bir rol oynayabileceğine dikkati çekti.

        ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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