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        Haberler Dünya Kremlin: Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor

        Kremlin: Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor

        Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in ziyaretinin şubat ayında gerçekleşmesi için hazırlıkların sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:25
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        Putin Türkiye'ye gelecek
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        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

        Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

        Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

        Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
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