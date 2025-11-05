Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz" | Dış Haberler

        Kremlin: "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz"

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini sürekli geliştirdiklerini söyledi. Peskov, ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rusya'nın güvenliği için yeni silah sistemleri geliştiriyoruz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini sürekli geliştirdiklerini söyledi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli füzeleri test ettiğine dikkati çeken Peskov, "Ülkemizin güvenliğini sağlayan ve fevri davranan şahıslara karşı sağlam kalkan olan silah sistemlerini sistematik şekilde geliştiriyoruz. Bu şahıslar, düşünmeden açıklamalar yapıyor ve düşünmeden eylemlerde bulunma potansiyeline sahip." dedi.

        Peskov, ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini kaydetti.

        REKLAM

        Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kupyansk, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd kentlerinde Ukraynalı askerlerin Rus ordusunca kuşatıldığına işaret eden Peskov, Kiev yönetiminin bunu gizlemeye çalıştığını belirtti.

        YENİ SİLAH DENEMELERİ

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ile "Poseidon" insansız denizaltı aracını başarıyla test ettiklerini duyurmuştu.

        Burevestnik füzesinin denemeler esnasında 14 bin kilometre yol kat ettiği ve 15 saat boyunca havada kaldığı, Poseidon'un da hızı ve hareket ettiği derinlik açısından güçlü olduğu belirtilmişti.

        Dünyada bu füzeleri engelleyebilecek herhangi bir savunma sisteminin bulunmadığı ifade ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?