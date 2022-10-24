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Haberler Dünya
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Kremlin: Rusya’ya inanılmaması, "kirli bomba" tehlikesini ortadan kaldırmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Fransa ve İngiltere’nin, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmesini değerlendirdi. Peskov, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor." dedi.

Kremlin: Rusya’ya inanılmaması,
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın "kirli bomba" (radyoaktif içerikli bomba) kullanacağına yönelik bir tehlikenin bulunduğunu belirterek, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere’nin, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmesini değerlendirdi.

Rusya’nın söz konusu iddialarını ilgili taraflara ilettiğini belirten Peskov, "Rusya’nın ilettiği bilgilere inanılmaması, kirli bomba kullanılmasına yönelik tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Böyle bir tehdit var ve bu bilgi savunma bakanının muhataplarına iletildi. İnanıp inanmamak onlara kalmış." dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın "kirli bomba" kullanma hazırlığında bulunduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

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