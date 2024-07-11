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        Haberler Dünya Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz | Dış Haberler

        Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzesi konuşlandırma kararını eleştirdi. Konuya dair gelişmeleri takip edeceklerini söyleyen Peskov, "Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:00
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        'Soğuk Savaş'a doğru ilerliyoruz'
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya-1'e yaptığı açıklamada, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını değerlendirdi.

        Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor." diye konuştu.

        Peskov, yaşanan gelişmelerin Soğuk Savaş emareleri taşıdığını belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm bunların hepsi daha önce yaşanmıştı." dedi.

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu kararına "askeri yanıt geliştireceğiz" yorumunu yapmıştı.

        ABD ve Almanya tarafından dün yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

        ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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