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Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD'nin öngörülemez adımları ülkeleri dolardan uzaklaştırıyor

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ticarette dolar kullanımının azaltılmasına ilişkin "Bu son derece doğal bir süreç ve ABD'nin uluslararası hukuk açısından öngörülemez ve çelişkili adımları bu sürecin nedenidir." açıklamasında bulundu

14.09.2018 - 16:05 | Güncelleme: AA

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ticarette dolar kullanımının azaltılmasına yönelik tüm dünyada adımlar atıldığını belirterek, "Bu son derece doğal bir süreç ve ABD'nin uluslararası hukuk açısından öngörülemez ve çelişkili adımları bu sürecin nedenidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin ticarette dolar kullanımını azaltmaya yönelik adımlarını değerlendirdi.

Doların kullanımını azaltma konusunun yalnızca Moskova’da tartışılmadığını anımsatan Peskov, "Tüm dünyada çok sayıda ülke şu anda bu konuyla ilgili müzakereler yürütüyor. Uzman seviyesinde yapılan görüşmelerde, ikili ticarette doların kullanımını güvenli bir şekilde azaltmaya yönelik adımlar istişare ediliyor." diye konuştu.

Avrupa, Doğu ve Orta Doğu gibi bölgelerde çok sayıda ülkenin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Peskov, "Henüz yolun başındayız ancak bu süreç başladı. Şimdilik somut planlarımız yok ancak bu konu Rusya’nın da gündeminde." ifadelerini kullandı.

Dolara yönelik küresel güvenin kademeli bir şekilde düştüğüne işaret eden Peskov, "Bu son derece doğal bir süreç ve ABD’nin uluslararası hukuk açısından öngörülemez ve çelişkili adımları bu sürecin nedenidir." dedi.

Rusya’nın en büyük ikinci bankası VTB’nin Başkanı Andrey Kostin, bugün ülkenin önde gelen gazetelerinden İzvestiya’ya verdiği mülakatta, dolar kullanımının azaltılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.

İlk etapta avro, yuan ve ruble gibi para birimlerinin ikili ticarette daha fazla kullanılmasına yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Kostin, dolar dışında para birimleriyle ticaret yapabilmeleri için yurt dışı merkezli büyük Rus şirketlerinin tekrar Rusya’ya dönmeleri gerektiğini belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir süre önce yaptığı açıklamada, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasını Çin ile birlikte desteklediklerini söylemişti.


 

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