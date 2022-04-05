ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti

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"Kremlin, temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti"

"Kremlin, temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıt toplamak, korumak ve analiz etmek için bölgeye gidecek olan çok uluslu bir savcı ekibini desteklediğini aktardı.

Price, "Rus güçleri son birkaç gün içinde geri çekilirken, dünya Kremlin'in Buça ve Kiev yakınlarındaki diğer şehirlerdeki vahşetinin korkunç görüntüleri karşısında şok oldu. Çoğu elleri bağlı olan sivil, görünüşe göre sokaklarda, diğerleri ise toplu mezarlarda infaz edildi" dedi.

"İşkence, tecavüz ve sivillerin aileleriyle birlikte infaz edildiğine dair güvenilir raporlar görüyoruz" ifadelerini kullanan Price, "Putin'in güçlerinin daha fazla sivili yaralamak için hedeflerinde başarısız olduktan sonra geri çekilirken harap olmuş bölgelerde istikrarı ve toparlanmayı yavaşlatmak için geride bıraktığı kara mayınları ve bubi tuzaklarına dair raporlar ve görüntüler var” dedi.

"TEMELSİZ VE UTANMAZ BİR ŞEKİLDE İNKAR ETTİ"

Price, "Kremlin, Buça'da ve Kiev bölgesinin kurtarılmış kasabalarında hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.