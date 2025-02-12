Kremlin: Toprak takası olmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Guardian'a verdiği röportajda savaşın sona ermesi için Rusya ile toprak takası yapılacağını ifade etti.

Rusya'nın Kursk Bölgesindeki ilerleyişlerinin takas konusunda kullanılabileceğinin sinyalini veren Zelenskiy'e Kremlin'den cevap geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman toprak takasını tartışmaya açmayacağını ifade etti. Peskov "Ukrayna'nın Rus topraklarında bulunan birlikleri ya dağıtılacak ya da yok edilecek." diyerek, Kursk'taki Ukrayna birliklerine yönelik operasyonların artacağını işaret etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise Zelenskiy'nin teklifini absürt olarak nitelerken, Ukrayna'nın ancak yeniden "Rus gibi hissederek" toparlanabileceğini iddia etti.

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