Astsubay, eşi ve ikiz çocukları da aramızdan ayrıldı!

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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteğin süreceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiğini hatırlattı.

Rusya’nın bu felaket nedeniyle Türkiye’ye destek verdiğine işaret eden Peskov, “Rusya'nın bu yıkıcı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında etkin bir şekilde nasıl yer aldığını biliyorsunuz. Bu çalışmalar devam edecek.” dedi.

Peskov, Rusya’nın depremden ötürü Suriye’ye de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

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