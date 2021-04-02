Kremlin'den NATO ve Ukrayna'ya uyarı! 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim artarken Kremlin'den yeni bir açıklama yapılan yapıldı.

Kremlin'den Ukrayna krizi ile ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir NATO askeri sevkiyatının bölgedeki tansiyonu yükselteceği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Doğu Ukrayna'daki durum iki taraf için de korkutucu. Bölgede bolca provokasyon yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda kendi güvenliğini sağlamak adına sınır bölgesinde ekstra önlemler alınacağını bildirdi.