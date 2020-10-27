Krepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer TariflerKrepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Krepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?hbrt

Kreple yapılan içine tavuk, sebze ve mantar da koyulabilen krepli tavuk yemeği, hem doyurucu hem de lezzetli olmasından dolayı çok tercih ediliyor. İster ara sıcak isterseniz de ana yemek olarak misafirlerinize ikram edebileceğiniz krepli tavuk yemeğiniz sofranızda lezzetiyle ve görünüşü itibariyle göz dolduracak.

Krepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?

Türk mutfağının sevilen yiyeceklerinden biri olan krepli tavuk ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki krepli tavuk nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz krepli tavuk tarifi...

Krepli Tavuk İçin Gereken Malzemeler:

İç Harcı İçin;

2 adet tavuk 600 gr tavuk göğsü

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

1 avuç bezelye

1 adet kapya biber

2-3 adet yeşil biber

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kekik

Zerdeçal

Krep İçin;

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1-2 dal maydanoz

1-2 dal dereotu

Üzeri İçin;

1 paket sıvı krema

Rendelenmiş kaşar peyniri

Krepli Tavuk Yapılışı:

Tavukları yıkayın ve küçük küçük doğrayın.

Havucu yıkayıp, soyun ve küp küp doğrayın.

Bezelyeleri de sıcak su ile bir tencerede haşlayın.

Tavaya 3-4 yeme kaşığı zeytinyağı koyun.

Yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.

Soğanlar biraz pişince havuçları ekleyin.

Biraz çevirip tavukları atın.

Tavuklar suyunu salıp çekmeden, ince ince doğradığınız sarımsakları ekleyin.

Suyunu çeken tavukların üzerine yeşil biber, kapya biber, tuz, karabiber, zerdeçal, kekik ve bezelyeleri ekleyin.

Yumuşayana kadar pişirin.

Krep için karıştırma kabına, yumurtaları alın ve çırpın.

Üzerine zeytinyağı, süt, kabartma tozu ve tuzu ekleyip çırpın.

Daha sonra unu ekleyin.

Tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.

En son ince ince doğradığınız maydanoz ve dereotunu ilave edin.

Krep hamuru ine olmalı.

Eğer koyu kıvam olmuşsa, azar azar süt ilavesi yapabilirsiniz.

Krepi pişireceğiniz tavanın tam ortasına, bir kepçe krep karışımından koyun.

İki tarafını da pişirin.

Kreplerin arasına, bolca iç harcından koyun.

Yanlarından iki kenarı katlayıp, rulo şeklinde sarın.

Uygun bir fırın kabına dizin.

Kremayı bir kâsede çırpın.

Kreplerin üzerine dökün.

En son rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

190-200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Üzeri kızaran yemeğinizi bir iki dakika dinlendirip, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Krep yapmak için, demir döküm ya da yanmaz yapışmaz yüzeyli bir tava kullanmanız önerilir.

Tüm malzemeleri oda sıcaklığına getirin.

Mutlaka unu birkaç kez elemeye özen gösterin ve o şekilde sıvı malzemelerin üzerine ekleyin.

Krep harcınızda, tortu kalmamış şekilde pürüzsüz olmalı.

Krep harcını eğer zamanınız varsa, en az 1 saat buzdolabında bekletirseniz daha güzel olur.

Ocağınızı kısık ateşten biraz daha yüksek bir ateşte açın ve tavayı üzerine koyarak güzelce ısınmasını sağlayın.

Tavukları pişirirken kurumaması için yüksek ateşte soteleyin.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kremalı köri soslu tavuk tarifi, nasıl yapılır?hbrt
YEMEK YAPMAMisafirleriniz için pratik bir tarif!
Kremalı domates çorbası tarifi, nasıl yapılır?hbrt
YEMEK YAPMADomatesten harikalar yaratın
Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi, nasıl yapılır?hbrt
YEMEK YAPMAYapımı kolay lezzeti olay! Nefis tarif
Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Yağlama tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAKayseri yağlaması nasıl yapılır?
Kayseri yağlaması tarifi, nasıl yapılır? Kayseri yağlama yapımı
YEMEK YAPMAKayseri'ye özgü müthiş lezzet
Kayseri Yağlaması tarifi, Kayseri Yağlaması nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKayseri Yağlaması tarifi, Kayseri Yağlaması nasıl ...
Ekşili köfte çorbası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMANefis ekşili köfte çorbasının pratik tarifleri
Çökertme kebabı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAMuhteşem lezzet çökertme kebabı için püf noktalar
Tam buğday ekmeği tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEvde tam buğday ekmeği yapımı için pratik tarifler
Zeytinyağlı bakla tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMALeziz ve sağlıklı tarif: Zeytinyağlı bakla

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X