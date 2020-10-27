Krepli Tavuk Tarifi, Nasıl Yapılır?

Türk mutfağının sevilen yiyeceklerinden biri olan krepli tavuk ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki krepli tavuk nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz krepli tavuk tarifi...

Krepli Tavuk İçin Gereken Malzemeler:

İç Harcı İçin;

2 adet tavuk 600 gr tavuk göğsü

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

1 avuç bezelye

1 adet kapya biber

2-3 adet yeşil biber

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kekik

Zerdeçal

Krep İçin;

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1-2 dal maydanoz

1-2 dal dereotu

Üzeri İçin;

1 paket sıvı krema

Rendelenmiş kaşar peyniri

Krepli Tavuk Yapılışı:

Tavukları yıkayın ve küçük küçük doğrayın.

Havucu yıkayıp, soyun ve küp küp doğrayın.

Bezelyeleri de sıcak su ile bir tencerede haşlayın.

Tavaya 3-4 yeme kaşığı zeytinyağı koyun.

Yemeklik doğranmış soğanı ekleyin.

Soğanlar biraz pişince havuçları ekleyin.

Biraz çevirip tavukları atın.

Tavuklar suyunu salıp çekmeden, ince ince doğradığınız sarımsakları ekleyin.

Suyunu çeken tavukların üzerine yeşil biber, kapya biber, tuz, karabiber, zerdeçal, kekik ve bezelyeleri ekleyin.

Yumuşayana kadar pişirin.

Krep için karıştırma kabına, yumurtaları alın ve çırpın.

Üzerine zeytinyağı, süt, kabartma tozu ve tuzu ekleyip çırpın.

Daha sonra unu ekleyin.

Tamamen pürüzsüz olana kadar çırpın.

En son ince ince doğradığınız maydanoz ve dereotunu ilave edin.

Krep hamuru ine olmalı.

Eğer koyu kıvam olmuşsa, azar azar süt ilavesi yapabilirsiniz.

Krepi pişireceğiniz tavanın tam ortasına, bir kepçe krep karışımından koyun.

İki tarafını da pişirin.

Kreplerin arasına, bolca iç harcından koyun.

Yanlarından iki kenarı katlayıp, rulo şeklinde sarın.

Uygun bir fırın kabına dizin.

Kremayı bir kâsede çırpın.

Kreplerin üzerine dökün.

En son rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

190-200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Üzeri kızaran yemeğinizi bir iki dakika dinlendirip, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Krep yapmak için, demir döküm ya da yanmaz yapışmaz yüzeyli bir tava kullanmanız önerilir.

Tüm malzemeleri oda sıcaklığına getirin.

Mutlaka unu birkaç kez elemeye özen gösterin ve o şekilde sıvı malzemelerin üzerine ekleyin.

Krep harcınızda, tortu kalmamış şekilde pürüzsüz olmalı.

Krep harcını eğer zamanınız varsa, en az 1 saat buzdolabında bekletirseniz daha güzel olur.

Ocağınızı kısık ateşten biraz daha yüksek bir ateşte açın ve tavayı üzerine koyarak güzelce ısınmasını sağlayın.

Tavukları pişirirken kurumaması için yüksek ateşte soteleyin.