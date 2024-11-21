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        Haberler Sağlık Kreş salgınları kapıda - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kreş salgınları kapıda

        Mikrobiyolog Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, 0-5 yaş arasındaki çocukların en sıklıkla kalabalık ortamlarda bulunduklarını ve bu ortamların başında kreşlerin geldiğini hatırlatarak, ebeveynlere ve kreş ile anaokulu yöneticilerine önemli uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:03
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        Kreş salgınları kapıda
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        Uzmanlar, kreşe başlayan çocuklarda görülen enfeksiyonların kış mevsimiyle birlikte arttığını dile getiriyor. Mikrobiyolog Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, hastalık belirtisi göstermeyen taşıyıcıların enfeksiyon etkenini vücutlarında barındırdığını ve bu durumun kreş dönemindeki çocuklarda sıklıkla görüldüğünü belirterek, bu sebeple çocukların enfeksiyonu hızla çevrelerine bulaştırabildiklerini söyledi.

        Dr. Alver, “Çocuklar enfeksiyon etkenleriyle yeni karşılaştıkları için birden fazla viral ve bakteriyel enfeksiyonu aynı anda ya da ardı ardına vücutlarında taşıyabilirler. Bu da yeni enfeksiyonların riskini artırır ve hastalığın daha ağır ve bulaşıcı geçmesine sebep olabilir” dedi.

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        BU BELİRTİLERE DİKKAT!

        Son dönemde pnömoni (zatürre), bronşit, kızamık, COVID-19, influenza, adenovirüs, rotavirüs ve uyuz gibi çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonların peş peşe çocukları enfekte ettiğini gözlemlediklerini dile getiren Alver, ebeveynlerin sıklıkla tekrarlayan öksürük, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, hapşırık, inatçı ateş, ishal ve kusma gibi semptomlarla karşılaştıklarının altını çizdi.

        Alver, bu semptomların önemli olduğunu ve erken tedavi edilmezse çocukta uzun süreli komplikasyonlara neden olabileceğini belirterek, “Çocuk birden fazla enfeksiyon etkeniyle karşılaştığında bağışıklık sistemi düşebilir ve başka hastalıklara da açık hale gelebilir” diyerek ebeveynleri bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

        KREŞTE VERİLECEK İLK EĞİTİM HİJYEN OLMALI

        Çocuklara el ve tuvalet hijyeni eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Alver, yapılması gerekenleri şöyle özetledi: “Kreşte yayılan salgınlara baktığımızda daha çok el hijyeni ve kontamine eşyaların ortak kullanımından kaynaklandığını görüyoruz. Kreş yönetimi ve eğitmenlere enfeksiyon hastalıkları farkındalık eğitimi verilmesini, kreşte ortak kullanım alanlarının her gün havalandırılmasını ya da hepa filtreli hava temizleyicileri kullanılmasını, çocuk oyun alanları ve oyuncakların dezenfeksiyonunu sağlamayı ve tuvaletleri dezenfekte etmeyi öneriyoruz.”

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        Diğer yandan enfeksiyona dair bulgusu olan çocukların da ebeveynlerine ivedilikle haber verilerek, mutlaka uzman bir doktora götürülmesini istedi. Alver, “Çocuk, evde en az bir hafta dinlenerek kalabalık ortamlardan uzak tutulmalı. Kreşe gelmeyerek enfeksiyon zincirinin kırılmasında etkili olacaktır” dedi.

        "ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI EN ÖNEMLİ ZIRHIMIZ"

        Dr. Alver, çocukların kalabalık ortamdaki salgınlardan korunmasının birincil kuralının Sağlık Bakanlığı’nın da yayınladığı çocukluk çağı takvimindeki tüm aşıların eksiksiz bir şekilde yapılması olduğunu kaydetti.

        Alver, COVID aşılarına karşı oluşan güvensizlikten sonra çocukluk çağı aşılarının yapılma oranlarında da azalma olduğu tespitinde bulunarak, bu durumun gelecek nesillerin de sağlığını riske attığını dile getirdi. Öte yandan ücretli aşılar kapsamında olan fakat çocukluk çağı döneminde muhakkak yaptırılması gereken menenjit ve rotavirüs aşılarının da tamamlanması gerektiğini vurguladı.

        Alver, “Çocuğun diyet listesinde muhakkak immün sistemi güçlendirici gıdalar olan prebiyotik ve probiyotik gıdalara yer verilmesini öneriyoruz. Bu anlamda da kreş yönetimi tarafından beslenme listesinin prebiyotik ve probiyotik gıdalarla zenginleştirilmiş olması çok önemli” dedi.

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