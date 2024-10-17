Kreşte bebeğe şiddet!
Olay, Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep'te özel bir kreşte çalışan eğitmen 21 aylık bebeği tokatladı ve sonra da uyutmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen avukat anne soluğu savcılıkta aldı.
Giriş: 17.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:22
Olay, Gaziantep'te meydana geldi.
Gaziantep'te özel bir kreşte çalışan eğitmen 21 aylık bebeği tokatladı ve sonra da uyutmaya çalıştı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen avukat anne soluğu savcılıkta aldı.
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