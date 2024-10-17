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        Haberler Gündem Kreşte bebeğe şiddet! - Güncel haberler

        Kreşte bebeğe şiddet!

        Olay, Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep'te özel bir kreşte çalışan eğitmen 21 aylık bebeği tokatladı ve sonra da uyutmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen avukat anne soluğu savcılıkta aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:22
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        Kreşte bebeğe şiddet!
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        Olay, Gaziantep'te meydana geldi.

        Gaziantep'te özel bir kreşte çalışan eğitmen 21 aylık bebeği tokatladı ve sonra da uyutmaya çalıştı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen avukat anne soluğu savcılıkta aldı.

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