Türkiye’de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin şirketi Kerevitaş, ihracatını 2021’in ilk dokuz ayında yüzde 81 oranında artırdı. Şirket, konsolide cirosunu yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 3,15 milyar TL’ye yükseltti. Kerevitaş’ın Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi’nde ciro yüzde 23,5artışla 820 milyon TL olurken; Yağ İş Birimi’nde ise ciro yüzde 57,7artışla 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Kerevitaş’ın dondurulmuş gıda ve konserve sektöründeki markası SuperFresh, pazara sunduğu yeni ürünlerle liderliğini güçlendirdi. İlk dokuz aylık dönemde Pizza Tost, Sandviç Ekmeği, İnce Kesim Patatesler, 4 Peynirli Taş Fırın Pizza ve Smiles Patates başta olmak üzere toplam 17 yeni ürünü tüketicilerle buluşturdu. Yine Kerevitaş Besler de Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yılın ilk dokuz ayında yüzde 64 ciro payıyla pazardaki gücünü sürdürdü.

'LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Yılın ilk dokuz ayında liderliklerini güçlü bir konuma taşıdıklarını belirten Kerevitaş CEO’su Şükrü Çin şunları söyledi: “Kerevitaş’ta hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülebilir büyümemiz devam etti.Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk dokuz ayında dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu güçlendirerek Kerevitaş’ın güçlü markalarıyla tüketicilerimize yenilikçi lezzetleri sunmaya devam ettik. Yılın son çeyreğine girerken güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz.”