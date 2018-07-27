Kriens - Rapperswil-Jona rakamlar

Kriens ve Rapperswil-Jona, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Kriens 1 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Rapperswil-Jona 3 puanda ve 1. sırada. Kriens son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Rapperswil-Jona, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 340 kodlu maçı oynayanlar; Kriens galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.40, Rapperswil-Jona galibiyet oranı 1.65.

Kriens önceki hafta Köniz mücadelesinde 3-1 kazandı.

Rapperswil-Jona ise Old Boys maçında 1-1 berabere kaldı.

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