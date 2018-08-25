Kriens - Wil 1900 maçı rakamları

Kriens ve Wil 1900, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Kriens 5 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Wil 1900 9 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Kriens, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Wil 1900 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 537. İddaa'da Kriens kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Wil 1900 kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kriens önceki hafta Wil 1900 mücadelesinde 1-4 yenildi.

Wil 1900 ise Kriens maçında 1-4 kazandı.

Kriens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kriens, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Wil 1900, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wil 1900, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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