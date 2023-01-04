Kripto güvenlik zafiyetlerine çözüm

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Blockchain ekosisteminde geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tanınan Coinoxs, yeni ürünü OxsKYT ile ekosistemdeki güvenlik zafiyetlerine ilişkin yeni çözümler sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, blockchain risk analiz aracı ile detaylı risk analizlerine ulaşarak para kaynağının güvenirliğini ölçebiliyor. KYT (Know Your Transaction) hizmeti; birey, grup, şirket veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı veri sağlıyor. Böylece işlemlerin yasal olup olmadığı ve mali suçlar, kara para aklama veya terörizm finansmanıyla bağlantılı olup olmadığı değerlendiriliyor.

RİSK YÜZDELERİ SUNULUYOR

Ekosistemde yaşanan güvenlik zafiyetleri doğrultusunda geliştirilen risk analiz aracı, kripto cüzdanlarının veya işlemlerin yasadışı faaliyetlerle ilişkisi olup olmadığını ölçmeye yardımcı oluyor. Bu noktada bireylere, şirketlere, finansal kurumlara veya organizasyonlara etkileşimde bulundukları adreslerle ilgili risk yüzdeleri sunan OxsKYT; hizmet alanların riskleri fark etmelerine, yönetmelerine ve azaltmalarına katkı sağlıyor. Ayrıca bu tür yasadışı faaliyetleri tespit etmelerine ve bu sayede yetkililere bildirmelerine de olanak tanıyor.

İNSAN KAYNAKLI HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kullanıcılar, web sitesine sorgulamak istedikleri kripto cüzdan adreslerini girerek şüpheli işlemlere ve risk değerlendirmelerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Böylece cüzdan adreslerinin risk yüzdeleri dahil olmak üzere ayrıntılı istatistikler elde eden kullanıcılar; işlemlerini daha güvenli hale getirirken, insan kaynaklı hataların da önüne geçiliyor. Öte yandan ilgili adresleri eş zamanlı olarak birden fazla veri tabanında tarayarak, kullanıcılara hızlı ve etkili çözümler sunuyor.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BSC, MATIC, XRP ve TRX gibi birçok para birimini destekleyen blockchain risk analiz aracı OxsKYT, kişisel veya ticari verileri toplamıyor veya depolamıyor. Bu sayede kullanıcılar anonim olarak hareket edebiliyor.