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KRİPTO PARA BİTCOİN: Bill Gates'den Bitcoin yorumu! Zarar veriyor

Kripto para piyasasında rüzgarlar estiren Bitcoin ile ilgili bir açıklamada da dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates'den geldi.

KRİPTO PARA BİTCOİN: Bill Gates'den Bitcoin yorumu! Zarar veriyor

Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk'ın bitcoine yaptığı yatırımların aksine bitcoine karşı çıktı ve şimdiye kadar hiç bitcoin almadığını açıkladı.

Clubhouse üzerinden düzenlenen bir söyleşi sırasında, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını vurgulayan Gates, kendisinin aşı gibi, somut ürünler yaratan yatırımları tercih ettiğini söyledi.

Gates, kripto para madenciliğinde aşırı elektrik kullanıldığına işaret ederek, "Bitcoin'in transferinde, bugüne kadar bilinen en yüksek düzeyde elektrik harcanıyor. Eğer bu yeşil enerjiyse ve diğer kullanım alanların için fazlaysa, o zaman belki sorun olmayabilir" dedi.

Kendisinin, Bitcoin konusunda kuşkucu olarak görülmesine karşın, enerji bağlamındaki yaklaşımı konusunda ilişkili görmediğini vurgulayan Gates, bununla birlikte, vakfının, "çok düşük transfer ücreti" olacak kendi dijital para birimini geliştirmekte olduğunu söyledi.

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