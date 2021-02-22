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Kripto para bitcoin düştü! Bitcoin (BTC) neden düştü?

Son günlerce Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden kripto para bitcoin ile ilgili paylaşımlarda bulunması ve Tesla'nın bitcoin alması üzerinde bitcoin rekor üzerine rekor kırmıştı. Son 24 saat içerisinde dalgalanan bitcoin fiyatları bu kez düşüşe geçti. Peki Bitcoin (BTC) neden düştü? İşte kripto para bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Kripto para bitcoin düştü! Bitcoin (BTC) neden düştü?
DHA

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gördü.Son 24 saat içinde 55,767.87 ve 58,330.57 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.99 düşüşle 56,172.14 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 39.28 milyar dolar düzeyindeydi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 1 trilyon 687.92 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 8,534 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,306 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 142 milyar dolar düzeyindeydi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜŞTE?

Tesla CEO'su Elon Musk, Bitcoin karşıtlığıyla bilinen altın yatırımcısı Peter Schiff ile bir Twitter tartışmasında kripto parayı savundu. CoinTelegraph'ın haberine göre, Schiff, 19 Şubat tarihli gönderisinde altın ve Bitcoin'i karşılaştırdı ve Elon Musk'ın kripto para hakkında daha önce yaptığı bir açıklamaya değindi:

"Elon Musk'a göre 'Bitcoin neredeyse yasal para kadar saçma.' Yani Musk, hem Bitcoin'i hem de yasal parayı bir saçmalık olarak görüyor. Buna katılıyorum, yalnızca dijital yasal para olan Bitcoin'in merkez bankaları tarafından basılan kağıt yasal paradan daha bile saçma olduğunu düşünüyorum. Altın ise bir saçmalık değil. Gerçek bir para ve ikisinden de iyi!"

Musk, 20 Şubat tarihli gönderisinde ise kişilere altın satın aldığını bildiren e-postalar ve kripto arasında bir fark olmadığını ileri sürdü:

"Altın satın aldığınızı söyleyen bir e-posta ile altın sahibi olmak aynı şey değil. Aynı şekilde kripto sahibi de olabilirsiniz. Para, yalnızca değiş tokuşta yaşanan karışıklıkları önleyen bir veridir. Diğer tüm veriler gibi bu veri de gecikme ve hataya açıktır. Sistem, her ikisini de asgari düzeye indiren bir hale evrilecek."

Musk'ın bu açıklaması, kripto topluluğundan birçok yanıt aldı. "Gecikme/hata ile merkezilik/merkeziyetsiz arasında bir denge olduğunu" söyleyen Blockstream CSO'su Samson Mow, şöyle devam etti:

"Bitcoin ikisi arasında mükemmel bir denge sağlıyor. Daha az hata ve gecikmeye sahip olan, fakat merkezi bir oluşum tarafından kontrol edilen 'gelişmiş bir sistem', yasal paradan daha iyi değildir. Bitcoin'in saflığı ve doğal yapısı yalnızca bir kez gerçekleşebilir. Daha iyi olmasını mı istiyorsunuz? O zaman iyileştirmek için kaynak ayırın. Geri kalan her şey yasal paradır."

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