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Haberler Kripto Para Kripto parada yeni iflas korkusu: FTX'in yarattığı deprem devam ediyor
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Kripto para dünyasında FTX'in yarattığı deprem devam ediyor

Müşterileri arasında iflas eden FTX'in de yer aldığı Silvergate'teki kripto para mevduatları 2022'nin son çeyreğinde 11.9 milyar dolardan 3.8 milyar dolara düştü. Verilerin açıklanmasıyla New York Borsası'nda işlem gören Silvergate hisseleri sadece 1 günde yüzde 42.7 düştü. FTX ile beraber iflas eden Alameda Research'e kredi sağlayan kripto para aracı ve kredi kurumu Genesis Global Trading de işgücünü yüzde 30 azaltma kararı aldığını açıkladı. Firmanın iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi

Kripto parada yeni iflas korkusu: FTX'in yarattığı deprem devam ediyor

2022 yılına Sam Bankman-Fried'in kurucusu olduğu kripto para platformu FTX ve yatırım şirketi Alameda Research'ün iflasları damga vurdu.

Bankman-Fried tutuklandı ve davası görülmeye başladı, ancak iflasların yarattığı depremin etkileri kripto para ekosisteminde halen fazlasıyla hissediliyor.

Son olarak dün Kaliforniya merkezli kripto para bankası Silvergate Capital 2022 4. çeyrek öncü mali sonuçlarını açıkladı.

8.1 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Buna göre bankadaki kripto para mevduatları üçüncü çeyrek sonunda 11.9 milyar dolar seviyesindeyken yıl sonunda bu rakam 3.8 milyar dolara geriledi. Söz konusu sert düşüşte FTX'in iflası etkili oldu. FTX, Silvergate'in önemli müşterileri arasında yer alıyordu.

Söz konusu 3.8 milyar dolarlık mevduatın 150 milyon doları ise iflas başvurusunda bulunan müşterilere ait. Firma bunun yanında nakit ihtiyacı sebebiyle 5.2 milyar dolarlık tahvil sattı ve bu işlemlerden 718 milyon dolar zarar etti.

HİSSELERİ ÇAKILDI

Bu gelişmelerin sonucu olarak Silvergate 200 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Söz konusu rakam firmanın işgücünün yüzde 40'ına denk geliyor.

Açıklanan bu sonuçlar New York Borsası'nda işlem gören Silvergate hisselerinde büyük bir satışa yol açtı. Hisselerde günlük kayıp yüzde 42.7 oldu. Kasım 2021'de Silvergate hisseleri 219.8 dolara kadar yükselmişti. Dün ise 12.6 dolara geriledi. Yani zirveden düşüşü yüzde 94.3'ü buldu. Zirvedeyken Silvergate'in piyasa değeri 5.87 milyar dolar seviyesindeydi. Dün itibarıyla ise 398 milyon dolara geriledi.

GENESIS İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMAYA HAZIRLANIYOR

Kripto para aracı ve kredi kurumu Genesis Global Trading de FTX sarsıntısının hissedildiği bir başka firma oldu.

2022 yılında iflas eden Alameda Research ve Three Arrows Capital firmalarına kredi veren Genesis işgücünü yüzde 30 oranında azaltma kararı aldı.

The Wall Street Journal, bünyesinde CoinDesk, Foundry, Grayscale Investments ve Luno'yu da bulunduran Digital Currency Group'un bir iştiraki olan Genesis'in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığını iddia etti.

BITCOIN'DE SAKİN SEYİR

Kripto para dünyasında bu çalkantılar devam ederken Bitcoin'de sakin bir seyir izlendi. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.2'lik düşüşle 16.819 dolardan işlem gördü. Ethereum yüzde 0.4'lük kayıpla 1.249 dolar, Binance Coin ise yüzde 0.6'lık düşüşle 257 dolara çekildi.

Analistler yaşanan çalkantılara rağmen Bitcoin'in ana seyrini Fed'e yönelik beklentiler ve resesyon endişelerinin tayin ettiğini ifade etti.

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