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Bitcoin geçen hafta, yaptırımlar sebebiyle Rusya'dan talep artışı olacağı beklentisiyle 45.000 doların üzerini görmüştü. Ancak bu seviyeden gelen kâr satışları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın martta faiz artırımının uygun olacağını açıklamasıyla düşüşe geçti.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 3.8 düşüşle 38.000 dolara geriledi. Ethereum da yüzde 4.5 değer kaybederek 2.530 dolara düştü. Uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi uzadıkça riskli varlıklar olarak görülen kripto paralarda satışların yaşanmasının normal olduğunu belirtti.

TÜM PİYASAYA YAYILDI

Haftanın ilk gününde satış dalgası tüm kripto para piyasasına yayıldı. Binance Coin yüzde 3.1, Ripple yüzde 1.5, Terra (LUNA) yüzde 6.7, Cardano (ADA) yüzde 4.7, Solana yüzde 6.2, Avalanche (AVAX) ise yüzde 5.5 düştü.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 95'i son 24 saatte değer kaybı yaşadı.