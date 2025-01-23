Kripto Varlık ve Web 3.0 Ekosisteminde Kadın Hareketi Büyüyor!

Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde Hedef 2025 Sonunda 2.025 Kadına Ulaşmak

Türkiye’nin öncü kripto varlık platformu Binance TR ile Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde Şubat 2023’teki Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından 8 Mart 2023 Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirilen Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi 5 yılda 5 bin kadına kripto varlık, Web 3.0, blok zincir eğitimi verme hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’de genç kadınların kripto varlık ve blok zincir ekosistemine girişini desteklemek ve teknoloji alanındaki işgücüne katılımını artırmak amacıyla faaliyet gösteren Akademi’nin online ve fiziki eğitimlerinden bugüne kadar 54 ilden 1000’e yakın kadın yararlandı. Yeni hedef bu sayıyı 2025 sonunda 2.025’e çıkarmak.

Kripto ve blok zincir gibi yenilikçi teknolojilerin hızla büyüdüğü ve geliştiği bir dönemde, Binance TR'nin sunduğu bu program, kripto varlıklarla ilgilenen her yaştan kadını sektöre dahil ederek, finansın ve teknolojinin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. UNESCO'nun hazırladığı en son Bilim Raporu'na göre, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında, kadınlar çalışanların üçte birinden daha azını temsil ediyor; bu oran, yapay zekâ gibi yeni alanlara bakıldığında ise %22'ye kadar düşüyor. Raporun ortaya koyduğu bulgular, eşitlik için harekete geçmenin aciliyetini ve gerekliliğini vurguluyor.

Binance TR, kripto ve blok zincir teknolojilerinin sunduğu fırsatları herkes için daha erişilebilir hale getirerek finansal özgürlüğü artırmayı hedefliyor. Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi de Türkiye sathında kadınlara kripto varlık alanında liderlik yolunu açarak sektörün daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor.

%94 üniversite mezunu ama çoğunluğu işsiz

Akademinin bugüne kadar verdiği eğitimlerden bugüne kadar yararlananlarla ilgili istatistikler bu konudaki ihtiyacı da gözler önüne seriyor:

Akademi eğitimlerinden online’da yararlananların oranı %69 oldu. %31 ise fiziki eğitimlere katıldı.

Katılımcıların %27’si İstanbul’dan gelirken, deprem bölgesinden katılımın oranı %40’a ulaştı.

Toplamda ise Türkiye’nin 54 ilinden katılım gerçekleşti.

Eğitim alan kadınların %78'i 20-29 yaş aralığında, %22'si ise 30 yaş ve üzerinde olması gençlerin sektöre olan merakını teyit etti.

Programa katılan kadınların %77'si iş gücüne dahil değilken, %23'ü çeşitli sektörlerde aktif olarak çalışmaktaydı.

Ayrıca katılımcıların %94’ünü üniversite mezunlarının oluşturması, ancak çoğunluğun işgücüne dahil olmaması da dikkat çekti.

Binance Turkey Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, bu programla ilgili olarak şunları söyledi: “Binance TR’de değerimizin temel bileşenleri, çeşitlilik, eşitlik ve alçakgönüllülük. Hızla gelişen sektörde, sadece finansal teknolojiye katkı sağlamak değil, aynı zamanda engelleri yıkıp daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılığın yolunu açmak için Teknolojide Kadın Derneği’nin desteği ile kadınları önceliklendirdik.” Eldoğan, kripto varlıkların dönüştürücü potansiyeline dikkat çekerek, “Kripto varlıklar, finansal hizmetlere erişimi daha adil ve kapsayıcı hale getiriyor; cinsiyet, coğrafi konum veya kişisel geçmiş fark etmeksizin herkese özerklik sağlıyor ve kendi finansal kararlarını alma imkânı sunuyor” dedi.