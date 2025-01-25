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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto varlıklara ilişkin tartışmalı muhasebe kuralı iptal edildi - Kripto Para Haberleri

        Kripto varlıklara ilişkin tartışmalı muhasebe kuralı iptal edildi

        ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bankaların kripto varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak göstermesini gerektiren muhasebe kuralını kaldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:10
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        Kripto varlıklara ilişkin tartışmalı muhasebe kuralı iptal edildi
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        SEC, Mart 2022'de uygulamaya konulan ve kısa adıyla "SAB 121" olarak bilinen yönergenin yerine yenisini yayımladı.

        Böylelikle, yeni yayımlanan "SAB 122" ile bankaların kripto varlıkları bilançolarında yükümlülük olarak göstermesi dahil dijital varlıkları katı sermaye gerekliliklerine tabi tutan uygulamaya son verilmiş oldu.

        Kripto varlıklar için kapsamlı ve açık bir düzenleyici çerçeve geliştirilmesi amacıyla kurulan "Kripto Görev Gücü"ne liderlik eden Hester Peirce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elveda SAB 121. Eğlenceli değildi" ifadesini kullandı.

        "SAB 121", finansal kurumlar için kripto saklama hizmetleri sunmanın finansal ve düzenleyici riskleriyle operasyonel maliyetlerini artırmıştı.

        YASAYI ESKİ BAŞKAN JOE BİDEN VETO ETMİŞTİ

        Geçen yıl ilgili düzenlemenin iptali için Kongre'den yasa geçmiş ancak eski Başkan Joe Biden, yasayı veto etmişti.

        Pazartesi günü görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözü vermişti.

        Salı günü SEC Başkan Vekili Mark Uyeda, "Kripto Görev Gücü"nün kurulduğunu duyurmuş, ABD Başkanı Trump da perşembe günü kripto para birimleriyle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

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