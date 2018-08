Kriptoparalarla İşlem Yapmanın En Kolay, En Hızlı ve En Güvenilir Yolu

Kriptoparalara ilgi her geçen gün artıyor her gün daha çok kullanıcı kriptoparalara yatırım yapmak istiyor. Türkiye’de kriptoparalarla yapılan işlem hacmi günlük birkaç milyon dolar gibi önemli bir seviyede ve bu miktar her geçen gün artma potansiyeline sahip. Kriptopara alıp satmak için dünyada iki tip uygulama var: Borsalar ve cüzdanlar.

Borsalar geleneksel yatırım araçlarında olduğu gibi al sat yapmak isteyen kullanıcıların bir tahtaya al sat emirleri girdiği ve bu emirlerden eşleşenlerin gerçekleştiği platformlar. Binance, Kraken, Coinbase Pro, Huobi, dünyada ilk akla gelen borsalar. Mevcut borsaların bazı öne çıkan problemleri, kullanım zorluğu, yeterli sayıda kriptopara seçeneğinin olmaması veya görselleştirme, limitli emirler gibi geleneksel borsaların sahip olduğu araçlara sahip olmaması

Cüzdanlar ise kriptopara alıp satmanın daha basit yolu. Kullanıcılar emir defteri yerine sabit bir fiyattan anında kripto para alıp satabilirler. Bu açıdan bir bankanın mobil uygulamasından dolar alıp satmaya benzetilebilir. Coinbase, Lykke dünyada ilk akla gelen cüzdanlar. Mevcut cüzdanlar ise kriptoparalarla yeni tanışan kullanıcıların kullanabileceği kadar kolay, kullanışlı değil.

Coiny Pro Coiny tarafından geliştirilen kripto varlık borsasıdır. Coiny Pro’ya Coiny hesabınızla giriş yapıp, hesabınızı doğruladıktan sonra hemen ticaret yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdiden BTC, ETH, LTC, XRP ile işlem yapabileceğiniz Coiny Pro’ya her geçen gün yeni kripto paralar ve pariteler de eklenecek. Standart al sat emirleri dışında kullanıcıyı koruyacak önlemler ve modern grafiklerle daha gelişmiş bir şekilde kripto varlık ticareti yapabilirsiniz.

Kripto varlık cüzdanı Coiny ile kriptopara satın alma ve satma işlemi saniyeler içerisinde gerçekleşir. AL ve SAT butonlarına bastıktan sonra sadece satın almak ya da satmak istediğiniz tutarı girmeniz yeterlidir. Coiny ile aynı zamanda kredi kartı ile de kripto para alabilirsiniz. Coiny ile bir arkadaşınıza rahatça kriptopara gönderebilirsiniz veya işlem yaptığınız başka uygulamalardaki kripto paralarınızı Coiny cüzdanınıza gönderip güvenle saklayabilirsiniz. Şimdiden BTC, ETH, LTC, XRP ile pek çok kripto para ile işlem yapabileceğiniz Coiny Pro’ya her geçen gün yeni kripto paralar da eklenecek

Coiny Pro ve Coiny kriptopara kullanmayı en kolay ve en hızlı hale getirmenin yanı sıra global standartlarda güvenlik önlemleri ile en güvenli borsa ve dijital varlık yönetimi cüzdanıdır.

