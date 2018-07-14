Kristianstads FF - Utsiktens BK maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney maçında Kristianstads FF ile Utsiktens BK, 15 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 17 puanlı Kristianstads FF 9. sırada bulunuyor, Utsiktens BK 20 puana sahip ve 8. sırada. Kristianstads FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Utsiktens BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 238 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kristianstads FF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Utsiktens BK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kristianstads FF önceki hafta Qviding mücadelesinde 5-2 kazandı.

Utsiktens BK ise Assyriska BK karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kristianstads FF, 14 gol attı ve 12 gol yedi.

Utsiktens BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Utsiktens BK, 10 gol atarken 17 gol yedi.