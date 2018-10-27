Kristiansund BK - Sandefjord düellosu

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Kristiansund BK, 28 Ekim 2018 Pazar günü Sandefjord takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Kristiansund BK 37 puanla 7. sırada, Sandefjord 19 puanla 16. sırada bulunuyor. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kristiansund BK kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Sandefjord sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Kristiansund BK son hafta oynanan Haugesund maçında 2-3 kazandı.

Sandefjord ise Lilleström maçında 1-3 yenildi.

Kristiansund BK, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 13 gol yedi.

Sandefjord, dış sahada 1 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sandefjord 16 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.

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