Kritik ABD-Rusya görüşmesinin tarihi belli oldu 0:00 / 0:00

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ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek ve Ukrayna konusunda güvenlik görüşmelerini ele alacak zirvenin yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bir gazetecinin YouTube kanalında yaptığı açıklamada ABD ile gerçekleştirilecek görüşmelerin Rusya’daki yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre zirvenin 10 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre Lavrov, “Bu konuda herhangi bir ültimatom vermiyoruz. Fakat Batı’nın belli belirsiz vaatlerde bulunacağı ve yine bizi aldatacağı müzakereler de istemiyoruz” dedi.

ABD, SINIRDA 100 BİNDEN FAZLA ASKER OLDUĞUNU BELİRTİYOR

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yığdığını iddia etmişti.

Rusya ise iddiaları reddederek bunun 'Rusyafobi' olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batı'yı Avrupa'daki gerilimi tırmandırmakla suçlamış ve Rusya'nın herhangi bir saldırganlığa 'gerektiği kadar' yanıt vereceğini ve ordusunu daha da geliştirebileceğini söylemişti.