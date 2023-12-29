Süper Kupa maçı iptal mi oldu? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı iptal edildi mi?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçına saatler kala büyük bir kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine müsaade edilmediği iddiası gündem oldu. Yapılan son dakika açıklamaları sonrası "Süper Kupa maçı iptal mi oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmdiği iddiaları gündem oldu. Konuya ilişkin yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Süper Kupa final maşı iptal mi olacak? İşte, detaylar...
SÜPER KUPA MAÇI ÖNCESİ KRİZ!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandığı iddia edildi.
İddiaya göre Suudi yetkililer, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve maç önünde tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki kulüp yöneticileri hassasiyet gösterdi ve maça böyle çıkılacağı yönünde ısrar etti.
ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.
TFF'den edinilen ilk bilgilerde karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken, takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyor.
SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ OLACAK?
TFF Süper Kupa maçının iptali hakkında iddialara yanıt verdi. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya ilişkin X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda "Sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.
Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.
Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır." ifadelerine yer verildi.
GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK, TFF BAŞKANI BÜYÜKELŞİ İLE GÖRÜŞTÜ!
Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbiye Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladıkları formayla sahaya çıkacaklarını duyurdu. Yaşanan olayların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi.
TOPLANTI SONA ERDİ: MAÇ OYNANACAK
Başkanlar arasında yapılan toplantı sona erdi. Süper Kupa maçı, planlandığı gibi 20:45'te başlayacak. Toplantı sonrası taraflar, otelin başka kapısından çıktı ve açıklama yapılmadı.
KRİTİK TOPLANTI SAATLER SÜRDÜ
Suudi yetkililerin, iki takımın Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk pankartlarına sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine patlak veren krizin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları Dursun Özbek ile Ali Koç toplantı yaptı. Riyad'da gerçekleşen ve toplantı iki saate yakın sürerken sonuç alınamaması üzerine takımlara otellerinizden ayrılmayın talimatı verildi.
ATATÜRK PANKART VE TİŞÖRTLERİNE İZİN ÇIKMADI
Müsabaka öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması, şehitler için saygı duruşunda bulunması planlanırken pankart ve tişörtlerin taşınması ve giyilmesine Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından izin verilmedi.
KULÜPLER TİŞÖRTLERLE ÇIKMAK İSTEDİ
Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin müsabakaya Atatürk görseli bulunan tişörtlerle çıkmak istedi.
Galatasaray, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı ve soyunma odasındaki hazırlıklara da son verdi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı.
ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.
TFF'den edinilen ilk bilgilerde karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı öğrenilirken, takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteklerinin çözüme kavuşturulması bekleniyor.
TFF: DEZENFORMASYON!
TFF ise bu iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." ifadelerine yer vererek çıkan haberleri yalanladı.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: TÜRK BAYRAĞI AÇILACAK, İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yayımlayarak iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE'NİN PANKARTINI POLİS ALDI!
Edinilen son bilgilere göre; İstklal Marşı krizinin FIFA talimatları gereğince aşılmasının ardından pankart krizi devam etti. Kulüpler, pankarta izin verilmemesine tepki gösterirken bunun ardından Suudi Arabistan polisinin soyunma odasına girip Fenerbahçe'nin pankartını aldığı öğrenildi.