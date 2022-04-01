Kritik çöl tozu uyarısı! 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye’nin bazı kesimleri “çöl tozu” tehlikesiyle karşı karşıya. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün mart ayı sonları itibarıyla uyarı verdiği, Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozu taşınımının, özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde etkili olacağı belirtildi. Bu bölgelerde, özellikle akşam saatlerinde havada gözle görülür bir kirlilik düzeyi gözlemleniyor.

“MASKELERİ DAHA SIK DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Toz bulutlarının insan sağlığına olası etkilerini değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Ogun, COVID-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde kullanılan cerrahi maskelerin insanları çöl tozlarından korunmaya yardım edeceğini belirtti.

Ogun, “COVID-19 sayesinde, istemesek de hayatımızın bir parçası olan maskeler, çöl tozlarının etkisi daha az hissetmemizi sağlayabilir. Ancak sıklıkla kullandığımız ve cerrahi maske olarak adlandırdığımız ince maskelerin üstüne toz parçacıkları yapışabilir ve uzun süre kullanımı solunum yollarımızı etkileyebilir. Bu nedenle maskelerimizi, eskisine göre daha sık, hatta gün içinde kirlendiğini hissetmemiz halinde hemen değiştirmemiz yararlı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BİREYLERİ DE ETKİLİYOR”

Son dönemlerde popüler olan ve ölçülmesi teknolojik aletler sayesinde kolaylaşan PM2.5 ve PM10 değerleriyle havanın kalite endeksinin ölçülebildiğine, bu sayede de hava kirliliğinin yol açtığı ya da açabileceği hastalıklar için veriler toplanabildiğine dikkat çeken Ogun, “Yapılan çalışmalarda hava kirliliğinin, sadece yaşlı ve kronik hastalığı olanları değil, sağlıklı bireyleri de etkilediği gözlenmiştir. Aynı zamanda yalnızca astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları değil; depresyon ve demans gibi farklı yapıdaki hastalıklar da hava kirliliğinin kronik sonuçları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kuzey Afrika çöl tozları da hava kirlilik endeksi yüksek olan bölgelerde olumsuz etkiler oluşturabilir. Ancak neyse ki etkisi 2-3 günü geçmeyecek” dedi.