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Haberler Dünya Son dakika: Kritik görüşme: Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek
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Kritik görüşme bugün: Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

Ukrayna-Rusya savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Türkiye krizin çözümü için yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.

Son dakika: Kritik görüşme: Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek
Kritik görüşme bugün!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 21. gününde devam ederken, Türkiye'nin diplomatik temasları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek ardından Ukrayna'ya giderek Dmtryo Kuleba ile görüşecek.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"DİPLOMATİK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRMEK İÇİN MOSKOVA'DAYIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova'dayız." ifadelerini kullandı.

"BARIŞIN SAĞLANAMASI YOLUNDAKİ GAYRETLEMİZİ SÜRDÜRECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından Dışişleri Bakanımız yarın Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşmenin "iki ülkenin ulusal çıkarlarını dikkate alarak acil uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendireceğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 Mart'ta (bugün) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada "Rus-Türk siyasi diyaloğu, her şeyden önce Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli ve güvenli iletişimle belirlenen dinamizmi ve yüksek verimliliği ile dikkati çekiyor." ifadesi kullanıldı.

ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Diğer yandan, 10 Mart'ta Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Antalya'daki görüşmesi krizin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en üst düzey temas oldu.

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