Kritik görüşme hakkında Putin'den ilk resmi açıklama 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı, diplomatik ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili olarak Perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Kritik görüşme öncesi ilk açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

AFP'nin haberine göre, Putin "Karşılıklı saygı ve birbirimizin ulusal çıkarlarının dikkate alındığı etkin bir Rus-Amerikan diyaloğu kurabileceğimize ve ilerleyebileceğimize inanıyorum" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 bin asker konuşlandırdığı raporu sonrası daha da gerilmişti. Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Ukrayna NATO’ya girerse ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar" demiş ve güvenlik kaygılarının giderilmemesi halinde 'bir dizi seçeneği düşüneceğini' ifade etmişti.