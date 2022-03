Ankaragücü'nün şampiyonluk mücadelesinde "kritik viraj" Bandırmaspor maçı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 55 puanla lider durumda bulunan takımının ligin kalan haftalarındaki hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ligin 27. haftasında karşılaştıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un zorlu bir rakip olduğunu bildiklerini ifade eden Dalcı, buna göre çalışarak, rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi.

Erzurum temsilcisini yendikleri için mutlu olduklarını belirten Dalcı, oyuncularının haftalardır sahada iyi bir karakter ortaya koyduğunu dile getirdi.

Oyuncularının şartlar ne olursa olsun vazgeçmediğini anlatan Dalcı, "Erzurum deplasmanında 3 puanı hanemize yazdırmak bizim için şampiyonluk yolunda çok önemliydi. Bunu başardığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dalcı, 28. haftada sahalarında 46 puanla ligin 3. sırasında bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her hafta oynayacağımız rakiplerle ayrı bir senaryo oluyor. Her maçın hedefi belli. Bandırmaspor çıkışta olan, güçlü bir takım. Çetin bir maç olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandıktan sonra Bandırmaspor maçının önemi arttı. Maçı kazanmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazandığımızda da şampiyonluk yolunda yüzde 80 bazı şeyleri bitirmiş olacağız. Bu maçta da inşallah camiamızı ve taraftarımızı mutlu ederiz."

Dalcı, Bandırmaspor maçına tüm taraftarlarını davet ederek, şunları söyledi:

"MKE Ankaragücü'nün her maçına taraftarın gelmesini bekliyoruz. Tribünün dolu olmasını ve takımımıza yüzde yüz destek vermelerini isteriz. Bandırmaspor maçının ayrı bir önemi var. Taraftarımız da artık bunun farkında. Ciddi bir kredimiz var. Bandırmaspor maçı şampiyonluk yolunda önemli bir engel. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Taraftarımızın tribünde takımımızı sonuna kadar desteklediğini görmeyi, o gücü arkamızda hissetmeyi çok isteriz. Bu maçta tüm taraftarlarımızı stadı doldurmaya davet ediyorum."

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Aatıf Chahechouhe hakkında da bilgi veren Dalcı, "Eren'in 1-2 haftası daha var gibi duruyor. Aatıf belki yarın takımla antrenmanlara başlayabilecek." ifadelerini kullandı.