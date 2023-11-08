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        Haberler Yaşam Kriz anında yaratıcılığın önemini anlatan en iyi örnekler

        Kriz anında yaratıcılığın önemini anlatan en iyi örnekler

        Hayat size bir limon verdiğinde bunu yere atabilir veya limonata yapmayı seçebilirsiniz. Bazı insanlar için sadece limonata yeterli değildir; onlar her türlü krizi en yaratıcı ve en komik şekilde çözebilirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:54
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        1

        "Sıcak hava dalgasındasınız ve klimanız yok."

        2

        "Bu çiftçi çocuğu telefon tutucusuna 19 dolar ödemez."

        3

        "Kocam teknolojik açıdan zor durumda."

        4

        "Küçük kız kardeşim rubiks küpünü çözmekte zorlandı, bu yüzden çıkartma kısmını söktü."

        5

        "Sokağa çıkma yasağı sırasında mezun oldum. Kıyafet konusunda doğaçlama yapmak zorunda kaldım."

        6

        "Kardeşim, yanlış düğmeye bastıkları için ailemin televizyonunu tamir etmekten yorulmuştu. Sorun çözüldü."

        7

        "Oğlum ve ben verandada birkaç karınca bulduk. O eve koştu ve onları korkutmak için bunu giyerek geri döndü."

        8

        "Tuvalet kağıdı bitti, sorun çözüldü."

        9

        "İşteyken salatam için çatal almayı unuttum. Sadece birkaç fermuar ve bant gerekti."

        10

        “Kocam dırdır etmeyeyim diye 6 ay boyunca yatak kutumuzu böyle bıraktı."

        11

        "Kaşığını evde unuttuğun zaman."

        12

        "11 yaşındaki oğlum, hem Xbox'ta oyun oynayabilsin hem de aynı anda konuşabilsin diye telefonu yüzüne bantla yapıştırdı."

        13

        "Ambalaj kağıdım bitti ve doğaçlama yapmak zorunda kaldım. Neredeyse fark edilmiyor."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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