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Kriz yok ama sorunlar sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinin yankıları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu Biden yönetimi süresince iki yıldır ilk defa başkent Washington'da ABD'li mevkidaşı tarafından ağırlandı. Türk-Amerikan ilişkilerinde, özellikle güvenlik ve savunma alanındaki ana sorunların devam ettiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bakan Çavuşoğlu Biden yönetimi ile kriz olmadığını, ama en büyük sorunlardan biri olan F-16 konusunda, Biden yönetiminin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi" dedi.

Kriz yok ama sorunlar sürüyor - Dünya haberleri

Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir haftayı geride bıraktık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinin yankıları sürüyor. ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken tarafından Washington D.C.'de ağırlanan Bakan Çavuşoğlu önemli görüşme ve ziyaretlerde bulundu.

"F-16 BIDEN YÖNETİMİ İÇİN SAMİMİYET TESTİ"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın iki yıldan sonra Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu Washington D.C.'de ağırlamasının bir ilk olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Türk-Amerikan ilişkilerinde ana sorunlar, bilhassa güvenlik ve savunma alanında hâlâ çözülmüş değil. O nedenle Bakan Çavuşoğlu en büyük sorunlardan bir tanesi olan F-16 konusunda 'Her ne kadar Kongrede itirazlar olsa da Biden yönetimi güçlü ve kararlı olursa bu iş çözülür' açıklamasında bulundu. Yani sadece Biden yönetiminin topu kongreye atması yeterli olmayacağını, elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi" şeklinde konuştu.

KRİZ YOK AMA SORUNLAR SÜRÜYOR

Kritik görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile Suriye meselesi gibi bölgesel ve küresel konuların da gündeme geldiğini ifade eden Çınar "Türk Dışişleri Bakanı İsveç ve Finlandiya meselesi ile F-16 konusunun kesinlikle bağdaştırılamayacağını dile getirdi ve genel olarak da Türk-Amerikan stratejik mekanizma grubunun çalışmaya devam edeceğinin de altını çizdi" dedi. F-16 konusunun CAATSA yaptırımlarından ayrı olarak ele alındığını söyleyen Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Bakan Çavuşoğlu bu yaptırımların eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde geldiğini hatırlatarak 'Biden yönetimi ile krizimiz yok' dedi" ifadelerini kullandı.

SKANDALI BIDEN'IN ÇEVRESİ Mİ SIZDIRDI?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşını mart ayında düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini söyleyen Çınar "Hatırlatmakta fayda var, iki yıldır Türkiye'ye Biden yönetiminden üst düzeyde bir ziyaret olmadı. O nedenle bu davetin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. ABD'de iç gündemde Başkan Biden ile ilgili gizli belge skandalına da değinen Ali Çınar "Bu konuda Başkan Biden'a yönelik büyük bir baskı var, soruşturma yapılıyor. Bilhassa Cumhuriyetçilerden, bu skandalı Biden'ın çevresinin, Demokrat Parti içinden birilerinin sızdırdığı yorumları yapılıyor. Neden olarak da 2024'te başkan adayı olmasının istenmediği gösteriliyor" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AP

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