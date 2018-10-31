Krylya Sovetov - Krasnodar maçı istatistikleri

Krylya Sovetov ve Krasnodar, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Rusya Kupa Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Krylya Sovetov, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Krasnodar son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 584 kodlu maçı oynayanlar; Krylya Sovetov galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 2.90, Krasnodar galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Krylya Sovetov son haftadaki Krasnodar müsabasında 0-3 yenildi.

Krasnodar, Krylya Sovetov karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Krylya Sovetov, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Krylya Sovetov, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Krasnodar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Krasnodar, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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